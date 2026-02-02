Vijf leden Roller Derby Groningen naar Men’s Roller Derby World Cup in Frankrijk

Foto via Roller Derby Groningen

Vijf leden van Roller Derby Groningen doen eind april mee aan de Men’s Roller Derby World Cup in het Franse Orléans. Timen van Hoof (35), Edi Hoogenboezem (28), Marrit Wouda (34), Hendrik Schokker (39) en Maikel Bosman (35) zijn geselecteerd voor Team Nederland M+ Roller Derby.

Van Hoof, Hoogenboezem en Wouda zijn geselecteerd als skaters voor het nationale team, Schokker is reserve en Bosman is assistent-coach. Bosman speelde zelf twee keer eerder op de Men’s Roller Derby World Cup. Hoogenboezem en Wouda kwamen in 2025 ook al uit voor Nederland op het wereldkampioenschap voor vrouwen. Ter voorbereiding traint het team maandelijks samen. Ook staan er oefentoernooien in Duitsland en Schotland op het programma.

De Men’s Roller Derby World Cup vindt plaats van 30 april tot en met 3 mei in Orléans. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is Men’s Roller Derby een open divisie. Skaters mogen meedoen ongeacht sekse of gender. Daarom gebruikt het Nederlandse team de naam Team Nederland M+. Dat staat voor mannen en mensen van andere genders.

Roller derby is een teamsport op rolschaatsen en wordt gespeeld op een ovale baan. Per team kan één skater punten scoren door tegenstanders te passeren. De andere spelers helpen hun eigen puntenscoorder en proberen die van de tegenpartij te stoppen. Het spel draait om snelheid, kracht, lichamelijk contact en tactiek. In Nederland is Roller derby een amateursport die grotendeels draait op vrijwilligers. Teams betalen hun deelname aan toernooien zelf.

Ook Team Nederland M+ moet zelf de kosten dragen voor de reis naar Frankrijk, trainingen en oefenwedstrijden. Daarom zijn de teamleden bezig met het maken van merchandise, het organiseren van inzamelacties en het zoeken van sponsoren. Het doel is om voor mei ongeveer 10.000 euro op te halen. Wie in Groningen kennis wil maken met roller derby, kan op 16 en 20 februari meedoen aan een gratis open training bij Roller Derby Groningen. Ervaring is niet nodig en materiaal kan worden geleend. Op 28 februari speelt de vereniging een minitoernooi in Sporthal Selwerd aan de Eikenlaan tegen teams uit Breda en Den Haag. Meer informatie staat op de website van Roller Derby Groningen.

