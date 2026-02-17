Vijf jaar cel geëist voor schietpartij in Koude Gat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 21-jarige man voor een schietpartij bij de Vismarkt. Volgens RTV Noord wordt de man onder meer vervolgd voor twee keer poging tot doodslag.

Volgens justitie heeft de man op 17 april 2024 meerdere mensen beschoten. Bij het incident is er ook met een mes gestoken. Eén persoon liep lichte verwondingen op.

De verdachte zegt dat hij onderweg was naar een supermarkt toen hij in het Koude Gat iemand tegenkwam met wie hij ruzie had. Volgens hem werd hij aangevallen en loste hij alleen waarschuwingsschoten omdat hij zich onveilig voelde. Hij ontkent dat hij iemand heeft gestoken of gericht heeft beschoten. Zijn advocaat ziet daarom weinig objectief bewijs. Zo zijn er geen kogels gevonden. Volgens het OM klopt dat niet. Justitie stelt dat er meerdere keren op mensen is geschoten en dat er met een mes is gestoken. Ook vindt het OM het ernstig dat dit gebeurde op een drukke plek. Op de telefoon van de verdachte werd kort na het incident een raptekst gevonden.

De rechtbank doet uitspraak op 16 maart.