Vijf gratis speelfestivals in Groningen tijdens de voorjaarsvakantie

De Speeltuincentrale organiseert in samenwerking met buurt- en speeltuinverenigingen speelfestivals in de Groningse wijken Vinkhuizen, De Hoogte, Paddepoel, de Indische Buurten en Selwerd.

Het programma duurt van 13.00 uur tot 15.30 en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud. Elk speelfestival heeft een eigen programma, variërend van sport en spel tot creatieve workshops. Het volledige programma is gratis en ook is er gratis eten en drinken voor de kinderen.

Met de Speelfestivals wil de organisatie kinderen die in de vakantie thuisblijven een plek bieden om samen te komen en leuke dingen te doen. Vrijwilligers uit de wijk hebben meegeholpen met het opzetten van het programma. Daarnaast zijn jongeren tussen de 14 en 25 jaar aanwezig om de activiteiten te begeleiden.

Dit zijn de data:

Maandag 23 februari – BSV De Apenkooi Vinkhuizen, Zilverlaan 4

Dinsdag 24 februari – BSV De Hoogte, Borgwal 88

Woensdag 25 februari – BSV Paddepoel, Watermanstraat 140

Donderdag 26 februari – BSV De Indische Buurt (DIB), Madoerostraat 16

Vrijdag 27 februari – BSV Selwerd, Elzenlaan 72