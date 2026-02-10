Vier onderzoekers RUG benoemd tot lid van landelijk wetenschappelijk genootschap

Foto: Ildigo (via Pixabay)

Vier hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Dat maakte de KHMW, het oudste wetenschappelijke genootschap van Nederland, maandag bekend.

De vier RUG-hoogleraren die toetreden zijn Martijn Eickhoff (directeur van het NIOD en bijzonder hoogleraar archeologie en erfgoed van oorlog en massaal geweld), Inga Kamp (hoogleraar astronomie), Merel Keijzer (hoogleraar Engelse taalkunde en Engels als tweede taal) en Marie-José van Tol (hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie).

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bestaat sinds 1752 en is het oudste wetenschappelijke genootschap van Nederland. Het doel van de organisatie is het bevorderen van wetenschap en het verbinden van wetenschap met de samenleving. Dat doet de KHMW onder meer door het uitreiken van prijzen en het organiseren van lezingen, debatten en bijeenkomsten. Ook geeft de organisatie publicaties uit. De maatschappij bestaat uit wetenschappelijke leden en maatschappelijke leden. Nieuwe leden worden voorgedragen door bestaande leden en na een selectieprocedure benoemd.