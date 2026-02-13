Vier jonge kunstenaars uit Noorden krijgen kunststipendia om zich verder te ontwikkelen

Foto: Casper Maas

Cultuurwethouder Janette Bosma reikte vrijdag cheques uit aan vier opkomende kunstenaars. Samantha Pellarini en Radina Kordova wonnen het Groninger Beeldende Kunst Stipendium, de Noordenaars Stipendia zijn toegekend aan Lily Dollner en Babak Modarresi.

Pellarini ontvangt het gemeentelijke stipendium Land voor onderzoek naar de oude loop van de Hunze onder haar woning en naar de relatie tussen landschap en klimaat. Kordova krijgt het stipendium Horizon van de gemeente om langs de Donau te wandelen. Dollner gebruikt haar Noordenaars Stipendium van We the North om haar performancewerk verder te ontwikkelen. Modarresi gebruikt zijn gewonnen geld voor experimenten met virtuele en materiële kunstcombinaties.

De vier winnaars zijn gekozen uit 75 inzendingen. Aan de stipendia zijn geldbedragen gekoppeld van zo’n 19.500 euro en ontwikkelprogramma’s, waarmee zij begeleiding en een werkperiode kunnen financieren om hun kunstvormen verder te ontwikkelen.