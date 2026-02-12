Video’s duiken op van spookrijder in verdiepte ligging

Screenshot van Dumpert.nl

In een video op Dumpert is te zien hoe een spookrijder op de linkerbaan in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg tegen het verkeer inrijdt. Uit een andere opname blijkt dat dit afgelopen zaterdag 7 februari rond middernacht zou hebben plaatsgevonden.

In de video rijdt de automobilist ter hoogte van afslag Europapark de verkeerde kant op, in de richting naar Drachten of Assen.

In een tweede video die ook vanochtend op Dumpert is geplaatst, is te zien dat de automobilist zich toch bedenkt en midden op de weg draait. Op die video is te zien dat de gevaarlijke actie afgelopen zaterdag rond 23.56 uur gebeurde.