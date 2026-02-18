VIDEO: Zelfrijdende auto navigeert door Stad, maar ‘bestuurder’ moet wel twee keer ingrijpen

Screencap uit video Richard Wemmenhove via Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=9bfew_XQz_E)

Een testrit maken in een auto die grotendeels zelf door Stad navigeert. De Groningse vestiging van Tesla biedt ze sinds deze week aan in Groningen. Richard besloot zo’n testritje te boeken en deelde zijn avontuur in de onderstaande video, waarin te zien is dat de auto het Groningse verkeer nog niet helemaal alleen aankan.

De rit werd gemaakt door Richard Wemmenhove, die vanuit de bestuurdersstoel filmde hoe de auto zelfstandig door het verkeer in Groningen reed. Op de beelden is te zien hoe de auto zelf remt, stuurt en oplet in het verkeer bij zebrapaden, stoplichten en rotondes met fietspaden tussen het drukke stadsverkeer.

Twee ingrepen van bestuurder in Stad

Maar perfect verloopt de rit niet, want de ‘bestuurder’ (een medewerker van Tesla die achter het stuur zit) moest wel twee keer ingrijpen. Direct na het afslaan bij de Tesla-garage raakt de auto al in de war, omdat het voertuig vanuit de uitrit op de ‘verkeerde’ baan terechtkomt.

Ook op de Petrus Campersingel, bij de stoplichten bij het Hanzeplein, aarzelt de auto. Het zelfrijdende systeem ziet ‘rode verkeerslichten voor auto’s, maar ook de groene verkeerslichten voor fietsers. De auto begint vaart te maken, omdat het voertuig denkt dat het verkeerslicht voor autoverkeer op groen staat, waarna een ingreep volgt van de bestuurder.

Tesla wil RDW en Europa overtuigen van veiligheid

Tesla wil met de testritten laten zien hoe ver de techniek is, maar ook gegevens verzamelen om de RDW en Europese regelmakers te overtuigen van de veiligheid van het controversiële Full Self-Driving-systeem van Tesla. Het systeem kreeg sinds de uitrol ervan in de VS veel kritiek, omdat het klanten zou misleiden dat het de taken van de bestuurder perfect over kan nemen. Sindsdien liet het bedrijf al meermaals weten dat de titel ‘zelfrijdende auto’ niet betekent dat de ‘bestuurder’ niet meer op hoeft te letten en zelf verantwoordelijk blijft voor het in de hand houden van het voertuig.

De RDW kijkt daarom mee met ritten in Stad en andere Nederlandse steden of het systeem voldoet aan zowel de Nederlandse als de Europese regels. Pas als het systeem wordt goedgekeurd, kunnen ‘gewone automobilisten’ misschien gebruik gaan maken van het systeem. Daarom zijn de ritten voorlopig alleen demonstraties met speciale testauto’s.

Stadjers kunnen zich nog tot en met 31 maart aanmelden om zelf een testrit te maken door Groningen.