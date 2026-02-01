A7 in beide richtingen dicht vanwege meerdere ongelukken door ijzel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De A7 is zondagavond in beide richtingen afgesloten tussen Zuidbroek en Westerbroek. Door de ijzel zijn er op de weg meerdere ongelukken gebeurd. Ook elders in de provincie zijn door verraderlijke ijzel voertuigen gecrasht.

“Tussen Zuidbroek en Westerbroek zijn in beide richtingen meerdere voertuigen betrokken geraakt bij ongevallen”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “De voertuigen worden op dit moment geborgen door bergingsbedrijven. Er is geen omleiding ingesteld omdat het ook op andere wegen glad is.” Tussen Zuidbroek en Scheemda gleed eerder op de avond een auto de sloot in. Ook bij Kolham, Scheemda en Nieuw Beerta vonden ongelukken plaats. Bij Sappemeer, in de richting van Groningen, raakten vier auto’s betrokken bij een ongeluk. Voor zover bekend hoefde geen van de betrokkenen naar het ziekenhuis, maar is er wel materiële schade.

Ook op de provinciale wegen is het raak. Op de N33 bij Veendam belandde een auto in het water. Op de N46 ter hoogte van Westerwijtwerd kwam het eveneens tot een aanrijding. Nieuwsfotografen ter plaatse melden dat de wegen door een dun laagje ijzel erg glad zijn.

Temperaturen onder het vriespunt

De gladheid wordt veroorzaakt door een buienlijn die in de avonduren over de provincie trok. Inmiddels vriest het in de hele provincie: rond 21.30 uur meldde het KNMI-station in Eelde -1,2 graad, in Lauwersoog vriest het -1,4 graad terwijl Nieuw Beerta al op -2,0 graden zit.

OOG-weerman Johan Kamphuis waarschuwde eerder vandaag al voor dit scenario: “De temperatuur zakt in de avonduren onder het vriespunt. Dat betekent een direct gevaar op opvriezing en bevriezing van natte weggedeelten.” Sensoren van Rijkswaterstaat bevestigen dit beeld: bij Engelbert wordt op het asfalt -0,3 graden gemeten en bij Bad Nieuweschans -0,6. Rijkswaterstaat is inmiddels met zo’n vijftien strooiwagens uitgerukt om de gladheid te bestrijden.