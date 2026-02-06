Verschillende ingangen Euroborg ondergelopen door gesprongen leiding

Foto: 112Groningen.nl

Bij ingangen 2 en 3 van de Euroborg stond het aan het begin van vrijdagavond blank. Door een kapotte leiding, vermoedelijk in de sprinklerinstallatie, stroomt het water in flinke hoeveelheden naar beneden.

Door het afgaan van de sprinklers ging ook het ontruimingalarm af. De brandweer was daarom snel ter plaatse.

Volgens een woordvoerder was het euvel snel gevonden. Een leiding, vermoedelijk van de sprinklerinstallatie, had het begeven. De toevoer naar de gesprongen leiding werd afgesloten, waarna de aanvoer van water snel stopte.