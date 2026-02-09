Verpleegafdeling Beatrix Kinderziekenhuis weer open na muizenjacht

Foto's: UMCG en Rasbak via Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Verpleegafdeling M4 van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG is sinds deze maandag weer open. De afdeling werd vorige week gesloten nadat er een muis was gezien.

Eind januari werd op de verpleegafdeling een muis opgemerkt. Het dier werd iets meer dan een week geleden al gevangen met een val, nadat het ziekenhuis besloot om de afdeling tijdelijk leeg te halen.

Om er zeker van te zijn dat er niet meer muizen op de afdeling zaten, werd de ‘jacht’ voortgezet en moest de afdeling de gehele afgelopen week dicht blijven. Afgelopen week onderzocht het UMCG de afdeling, samen met de gemeentelijke plaagdierbestrijding . Ook werd er schoongemaakt en klein onderhoud uitgevoerd. Daarbij zijn niet meer muizen gevonden, aldus de woordvoerder.