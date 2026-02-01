Verkiezingsstrijd barst los met eerste debatten over fiets en economie

De nieuwe fietsstraat. Foto: Lars Faber

De verkiezingscampagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart is nu echt begonnen. Waar de afgelopen dagen verschillende partijen al langs de deuren trokken om met inwoners in gesprek te gaan, vinden komende dagen ook de eerste verkiezingsdebatten plaats.

Zo vindt maandagavond 2 februari het FietsVerkiezingsDebat plaats, wat daarmee het eerste verkiezingsdebat is. “Na een beknopte inleiding en een korte pitch van de deelnemers zullen zij in debat gaan met elkaar en met het publiek”, vertelt Fietsersbond Groningen. “Doel van het debat is om open gesprekken met elkaar te voeren met respect voor elkaars meningen.” Negen (kandidaat-)raadsleden schuiven aan. Namens het CDA is Anne Hensen aanwezig, geflankeerd door Bart Hekkema (PvdD), Benni Leemhuis (GroenLinks), Leendert van der Laan (PvhN), Bob Voorneveld (D66), Pablo Vermerris (Student & Stad), Fokke Veenstra (VVD), Laurens Dwarshuis (ChristenUnie) en Iris Volders (SP).”

Aanmelden

Vier jaar geleden werd er door de Fietsersbond een digitaal café gehouden. Toen gingen tien politici met elkaar in debat over tien stellingen. De stellingen waren ingezonden door leden van de bond. Rode draad toen was de overlast van fietsen en auto’s in de binnenstad. Het debat maandagavond vindt plaats in buurtcentrum Stadspark aan de Lorentzstraat 11 en begint om 19.30 uur. Het gesprek wordt geleid door Wim Borghols van de Fietsersbond. Mensen die aanwezig willen zijn wordt gevraagd zich aan te melden. Deze mail kan tot maandag 2 februari 14.00 uur gestuurd worden naar dit adres.

Lijsttrekkersdebat voor ondernemers

Een dag later op dinsdag 3 februari staat het volgende debat al gepland. In Martiniplaza vindt dan het lijsttrekkersdebat voor ondernemers plaats. De avond wordt georganiseerd door de bedrijvenverenigingen. “Alle zestien lijsttrekkers, van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen, zullen aanwezig zijn. Het belooft een interessante avond te worden”, laat de organisatie weten. Onder leiding van een dagvoorzitter gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over thema’s als het Groningse vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, onderwijs en ondermijning. Het debat is alleen bedoeld voor ondernemers. Na afloop vindt er een ondernemersborrel plaats.