Verkiezingsprogramma Partij voor het Noorden: komst wethouder participatie en DOT wordt gemeentelijk monument

Foto: ingezonden

“Voeten op de grond, duidelijke keuzes en geen loze beloften.” Dat is de rode draad in het verkiezingsprogramma van de Partij voor het Noorden voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De partij kiest voor een politiek die begrijpelijk is en dichtbij de inwoners staat, waarbij de menselijke maat en leefbaarheid centraal staan in de stad én de dorpen.

Lijsttrekker Leendert van der Laan legt de nadruk op het herstellen van het vertrouwen in het gemeentebestuur. De partij wil richting 2030 het aantal inwoners dat vertrouwen heeft in het bestuur minstens verdubbelen. Om dit te bereiken, stelt de partij een ‘wethouder participatie’ aan en wil men een bindend participatiekader. “Is de inspraak aantoonbaar onvoldoende, dan kan het besluit niet worden genomen”, stelt de partij resoluut. Daarnaast wil men minder bureaucratie: voor elke nieuwe check moet er elders een administratieve stap geschrapt worden.

Wonen: eigenheid van dorpen in stand houden

Op het gebied van wonen kiest de partij voor een actieve regie. De partij wil dat bouwactiviteiten in wijken als Meerstad en Suikerzijde flink worden opgevoerd. Voor de dorpen introduceert de partij een ‘10%-regeling’: bouwen mag, maar met een maximum van 10 procent om de eigenheid en voorzieningen in stand te houden. Ook wil de partij korte metten maken met langdurige leegstand en pleit men voor nieuwe woonvormen zoals de ‘Knarrenhof’ voor ouderen en woon-werkpanden voor creatievelingen.

Veiligheid en een sociale stad

Veiligheid is voor Partij voor het Noorden een basisvoorziening. De partij pleit voor meer zichtbaarheid van handhavers in wijken en dorpen en wil ‘veiligheidshubs’ dichtbij inwoners. In deze hubs werken handhaving, wijkteams en partners samen, waarbij de partij graag wil zien dat dorps- en wijkagenten een centrale rol gaan spelen. Een opvallend punt is de extra aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld: de partij wil opvang voor mannen in de regio mogelijk maken en mantelzorgers, die essentieel zijn voor de zorg, ontlasten met een ruime parkeerregeling van duizend uur per jaar.

Groen en economie

De partij neemt een principieel standpunt in over het groen in de gemeente. Het wegkappen van bomen voor woningbouw, zoals bij het Betonbos gebeurde, moet stoppen. Ook grote zonneparken in het landschap hebben geen prioriteit; de partij zet in op ‘zon op daken’. Economisch gezien wil de partij de reclamebelasting schrappen en ondernemers ontlasten met één vast aanspreekpunt voor vergunningen. Met het oog op het financiële ‘ravijnjaar’ 2026, waarin gemeenten door bezuinigingen vanuit het Rijk met een groot gat in de begroting worden geconfronteerd, kiest de partij voor een openbare prioriteitenlijst. De partij wil niet dat voorzieningen ‘stilletjes’ worden uitgekleed. In plaats daarvan willen zij vooraf helder maken wat beschermd wordt, zoals basisvoorzieningen, woningbouw en veiligheid, en wat moet worden uitgesteld of geschrapt als het geld op is. Zo dwingt de partij het gemeentebestuur om eerlijk te zijn tegen de inwoners over wat nog wel en niet meer kan.

Gaswinning en erfgoed

De Partij voor het Noorden profileert zich in haar programma nadrukkelijk als steunpilaar voor de door gaswinning getroffen inwoners. De partij wil een gemeentelijk steunpunt waar mensen terechtkunnen voor hulp bij IMG- en NCG-zaken. Daarnaast hecht de partij aan cultuur en historie: het DOT-gebouw moet de status van gemeentelijk monument krijgen en de partij spreekt zich uit voor het behoud van de Oosterpoort en de Hortus Botanicus in Haren. Wat betreft de mobiliteit is de partij kritisch: de plannen voor een busverbinding door het Oosterpark zijn volgens hen onwenselijk; de huidige route voldoet volgens de partij prima.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma.

Verslaggever Lars Faber sprak in december met lijsttrekker Van der Laan: