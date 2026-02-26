Verkiezingsdebat voor bewoners Korrewegwijk en De Hoogte

Foto: Casper Slotboom

Bewoners van De Hoogte, Korrewegwijk en Professorenbuurt kunnen op vrijdag 6 maart naar het Floreshuis voor een verkiezingsdebat. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gaan verschillende politieke partijen met elkaar én met bewoners in gesprek over thema’s die spelen in de wijken.

Tijdens de avond worden vier stellingen besproken. Het draait om goed onderhouden en betaalbare woningen, jongerenbeleid, parkeren in de buurt en bewonersparticipatie bij het maken van beleid. De aanwezige politieke partijen lichten toe hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken en wat zij willen betekenen voor de wijken. Minstens zo belangrijk vindt de organisatie de vraag of en hoe zij écht luisteren naar de bewoners.

Het debat is een gezamenlijk initiatief van GoeieBuurt, Wijkoverleg Korrewegwijk, buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en Bewonersplatform De Hoogte. Het begint om 20.00 uur en de debatleider is Miranda Bolhuis. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen alvast vragen sturen naar wok@korrewegwijk.nl.