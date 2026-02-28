Verkiezingsdebat: CDA wil gratis sporten voor jongeren, D66 zet vol in op urban sports

Foto: Rieks Oijnhausen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart organiseert OOG Sport een reeks verkiezingsdebatten. Op zaterdag 28 februari vond het tweede debat plaats, waarbij lijsttrekkers Jalt de Haan (CDA) en Jim Lo-A-Njoe (D66) in gesprek gingen over de toekomst van de Groningse sport.

“Wat heb ik niet met sport”, opent Jalt de Haan (CDA). “Ik ben zelf actief, ik voetbal bij Oranje Nassau in de kelderklasse, al hopen mijn teamgenoten en ik elke zaterdag op de winst. Daarnaast hardloop ik graag en vervul ik een bestuursfunctie bij Oranje Nassau. Sport is voor mij essentieel.” Ook voor Jim Lo-A-Njoe (D66) is het onderwerp onlosmakelijk verbonden met zijn leven: “Ik werk al mijn hele leven in de sport en het onderwijs. Ook in die combinatie. Vanaf jonge leeftijd sport ik. Toen ik de politiek in ging, heb ik direct gezegd: sport en onderwijs zijn portefeuilles die ik stevig wil vasthouden. Het zit in mijn DNA.”

Urban sports en de jeugd

In het verkiezingsprogramma van D66 is er veel aandacht voor sport. Maar liefst drie pagina’s gaan over het onderwerp. Daarbij is er opvallend veel aandacht voor de urban sports. Lo-A-Njoe: “Wij zijn tegenwoordig niet meer de enige partij die hiervoor pleiten. Aanvankelijk was dat wel zo. Ik kan me herinneren dat we voor het eerst debatteerden over urban sports, dat je bij de anderen alleen maar vraagtekens zag. Alleen de SP was er op dat moment ook mee bezig. Dus alle credits ook voor deze partij. Ik heb vanaf toen altijd het belang van sporten in de openbare ruimte onder de aandacht gebracht. Juist deze vorm spreekt jongeren en jongvolwassenen aan. En dit zijn precies de leeftijden waarop mensen stoppen met sporten. Dus daarop inzetten is heel belangrijk.”

Urban sporten zijn indertijd ontstaan in steden waar weinig ruimte was. Lo-A-Njoe: “Je moet denken aan skateboarden, freerunning en BMX dat allemaal onderdeel is van de urban sports. Het zijn sporten die aansluiten bij de jongerencultuur. Wat er zo mooi aan is, is dat het de diversiteit aantrekt. Het is super inclusief. De hele maatschappij zie je in de gelederen van deze sporten terug. Soms moet er wat meer moeite ondernomen worden om meiden bij deze sporten te betrekken, maar ook hen zie je actief worden: en ook niet onverdienstelijk. Neem het pumptrack in Vinkhuizen. Voor de officiële opening krioelde het er al. Het is heel toegankelijk en je gaat eigenlijk vanuit jezelf bewegen. Heel waardevol.”

Gratis sporten onder 18 jaar

Ook het CDA richt zich op jongeren. Een opvallend punt uit hun verkiezingsprogramma is dat verenigingssport onder de 18 jaar gratis moet zijn. De Haan: “Een drietal gemeenten is hier al mee bezig. De gemeente Waadhoeke bijvoorbeeld in het noordwesten van de provincie Friesland. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Daarom zeggen wij: maak dit ook in Groningen mogelijk.” Daar staat tegelijk wel een probleem tegenover, want het zal betekenen dat meer kinderen gaan sporten terwijl de capaciteit beperkt is: “Mijn voorganger René Bolle was hier al mee bezig, om meer geld naar de sportbegroting te krijgen. Je zou bijvoorbeeld meer grasvelden om kunnen toveren naar kunstgrasvelden waardoor je zulk soort velden intensiever kunt gebruiken. Ook vinden wij dat er meer sporthallen moeten komen. Om genoeg ruimte te creëren is er politieke wil nodig. Neem het dorp Meerstad. Dat kan nog altijd niet beschikken over een eigen voetbal- of hockeyvereniging. Dat duurt mij allemaal veel te lang. Die inwoners zijn nu aangewezen op Engelbert, dat over één kunstgrasveld beschikt. Daar moet veel meer op ingezet worden.”

Lo-A-Njoe deelt de zorgen over ruimte. “In de jaren tachtig en negentig was er een beweging om sportvelden zoveel mogelijk naar de randen van de stad te verplaatsen. Maar we weten allemaal dat afstand een drempel is. Neem de voetballers in de Korrewegwijk. Waar zij vroeger via de Gerrit Krolbrug naar hun veld bij Kardinge konden fietsen, is die route sinds de aanvaring van de brug onzeker. Mijn partij vindt dat sporten in de wijken plaats moet vinden. En daarmee pleit ik niet voor het afbreken van woningen, want die zijn ook ontzettend nodig, maar wel voor het aanleggen van sporthallen in wijken en het mogelijk maken van urban sports in de buurten. Gelukkig heeft de gemeenteraad het masterplan sporten omarmd. Helaas moeten deze plannen nog wel gefinancierd worden. Het realiseren van veldsporten in wijken is lastiger. Dit heeft meer ruimte nodig en die ruimte is er vaak niet. Daarvoor zul je toch wat verder weg moeten.”

Topsport versus breedtesport

Op sportpark Corpus den Hoorn schuurt de belangenbehartiging tussen topsport en breedtesport. De Haan: “Vier jaar geleden kwam ik in de gemeenteraad terecht. Waar ik mij in al die jaren ontzettend over verbaasd heb is de slechte relatie tussen de FC en de gemeente. Terwijl beide partijen elkaar nodig hebben. Het is echter lastig om hier uit te komen, het duurt allemaal maar, terwijl het belangrijk is om perspectief te krijgen. Het is heel jammer dat daardoor breedtesport en topsport tegenover elkaar komen te staan. Op Corpus heeft Groen Geel ruimte nodig, maar ook de FC. Een oplossing lukt maar niet. De oplossing ligt wat mij betreft in het vinden van een nieuwe locatie voor de FC of dat we gaan kijken of we toch meer velden in of in de buurt van Corpus kunnen realiseren. Om de gesprekken tussen de FC en de gemeente vlot te trekken, pleiten wij voor een mediator. Maar duidelijk is wel, dat bij welke oplossing ook, beide partijen pijn zullen moeten lijden.”

Lo-A-Njoe beaamt dit: “Het enige wat er gebeurt is, is dat er uitgesproken is dat de breedtesport boven de topsport gaat. Beide hebben ruimte nodig. Maar we hebben nog geen millimeter beweging gezien van het college. Mogelijk moeten we een andere plek zoeken voor de FC. Wellicht moet die plek in een andere gemeente gezocht gaan worden. Wel belangrijk is dat er een visie komt waarmee we in de toekomst gaan investeren en waardoor de FC mee kan in de vaart der volkeren. Het is belangrijk om het ook goed te doen en niet dat we over tien jaar dit opnieuw moeten gaan doen.”

Roeibaan

D66 stipt ook de roeibaan bij Harkstede aan. “Dat was niet de beste locatie voor een baan. Het was er wat winderig. Maar er is wel een belofte uit voort gekomen. Namelijk dat we gaan zoeken naar een andere locatie. Vergeet ook niet hoe belangrijk de roeisport voor deze gemeente is. Als je in de hall of fame van sportcentrum Aclo kijkt, dan zijn de meeste medailles die we behaald hebben, allemaal roeimedailles. We hebben drie bloeiende verenigingen aan wie we een belofte hebben gedaan. En ja, het is moeilijk om ruimte te vinden. Maar er ligt wel een plicht om deze belofte in te vullen.” Om de situatie op te lossen moet er volgens D66 samengewerkt worden met andere gemeenten.

Regionale visie en citymarketing

Bij die samenwerking kun je spreken van een groot integraal plan voor de regio. Dat is ook precies wat D66 wil. “Neem Kardinge. Dit heeft een regiofunctie. De gemeente Groningen heeft een naar binnen gekeerde houding. Er is te weinig regionale visie. Het gevolg is dat je achteraf, als het moeilijk begint te worden, met partners in conclaaf gaat om het financiële plaatje rond te krijgen. Het zou veel beter zijn om vooraf, als je bezig bent met de plannen, al met provincie en andere gemeenten om tafel gaat zodat zij een stem hebben in dit proces. Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur.” In 2040 bestaat Groningen duizend jaar. Wat D66 betreft komt er in de aanloop naar dit jubileum elk jaar een groot sport- of cultuurevenement naar Groningen.

Jenning de Boo

Ook het CDA heeft gedachten bij Kardinge. Dan gaat het bijvoorbeeld over langebaanschaatser Jenning de Boo die zijn eerste rondjes op Kardinge schaatste. De Haan: “Het is jammer dat het nog steeds onduidelijk is of Jenning nu wel of niet groots gehuldigd gaat worden op de Grote Markt. Het is belangrijk dat we topsportsuccessen met elkaar kunnen vieren. Topsport zorgt voor verbinding. Dat zie je in de Euroborg waar liefhebbers tijdens wedstrijden elkaar ontmoeten en er bruggen gebouwd worden. En dat geldt ook voor Jenning, maar ook voor toekomstige olympiërs. Je kunt ze met een huldiging bedanken voor hun inzet. Maar je kunt ook laten zien wat je als gemeente bereikt hebt. Het is een stukje citymarketing. Dat we dit niet doen is een gemiste kans. De wethouder zegt, we doen het al. We reiken al een sportpenning uit op Kardinge. Maar wat wij willen, dat is echt wat anders. Het vieren van zulke prestaties inspireert jonge sporters ook weer.”

