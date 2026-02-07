Verdachte van reeks inbraken aangehouden op vakantiepark

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdag in Eelderwolde een 48-jarige man aangehouden die verdacht wordt van een reeks inbraken in de regio, waaronder in de gemeente Groningen. De verdachte verbleef in een vakantiewoning waar hij zonder toestemming bivakkeerde.

Agenten troffen de man aan in een huisje op een vakantiepark bij Eelderwolde. Hij bevond zich daar naar alle waarschijnlijkheid al meerdere weken onrechtmatig. Na zijn aanhouding werd de man overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Inbraken in kantines en restaurants

“Uit onderzoek bleek dat de man werd gezocht voor een inbraak in een voetbalkantine en voor online fraude”, laat de politie weten via sociale media. Tijdens het verhoor bekende de verdachte bovendien nog meer diefstallen in de directe omgeving, waaronder een inbraak in een restaurant.

De 48-jarige man blijft voorlopig vastzitten. De politie onderzoekt momenteel of er nog meer onopgeloste inbraken aan hem gelinkt kunnen worden.