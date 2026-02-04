Verdachte brandstichting in flat Oosterhamriklaan op vrije voeten

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een grote brand in een appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan in Groningen hoeft zijn proces niet in voorlopige hechtenis af te wachten.

Dat meldt RTV Noord woensdagochtend.

De rechtbank heeft besloten de 52-jarige verdachte per direct vrij te laten, nog vóórdat er een definitief oordeel is geveld. De rechtbank lichtte nog niet toe welke overwegingen daarbij doorslaggevend waren. De uitspraak in de zaak volgt op 16 februari.

Het Openbaar Ministerie eiste maandag een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor brandstichting, bezit van drugs en mishandeling. De grootste zaak draait om de brand, die in de vroege ochtend van 2 november 2024 uitbrak in een flat aan de Oosterhamriklaan. Alle bewoners van het complex, in totaal 63 huishoudens, moesten hun woningen verlaten.

Twee woningen werden onbewoonbaar verklaard. Door de schade was niet meer vast te stellen waar de brand precies is ontstaan. Ook kon niet worden vastgesteld of er brandbare vloeistoffen zijn gebruikt. Agenten merkten wel dat de destijds 50-jarige man zich vreemd gedroeg tijdens de ontruiming. De verdachte schopte een hulpverlener en een politieagent en probeerde daarbij ook het vuurwapen van de agent af te pakken.

De man, die meteen verklaarde dat hij de brand had veroorzaakt, stelde naderhand dat hij grote hoeveelheden alcohol en drugs had gebruikt en met een brandende sigaret in bed in slaap was gevallen. Maar volgens het Openbaar Ministerie past die verklaring niet bij de ernst van de brand. Ook bleek dat de man kort voor het uitbreken van het vuur nog actief was op zijn telefoon. Uit onderzoek blijkt dat de man kampt met trauma’s en een ernstige verslaving. Deskundigen achten hem daardoor verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren een klinische behandeling.