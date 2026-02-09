Half jaar cel voor zware mishandeling in Kleine Pelsterstraat, Veendammer (34) moet ook 300 dagen aan voorwaardelijke celstraf uitzitten

Een 34-jarige man uit Veendam is maandag veroordeeld tot drie jaar cel, omdat hij vorig jaar september een man zwaar toetakelde door hem tegen het hoofd te schoppen in de Kleine Pelsterstraat. Daarnaast moet hij nog eens driehonderd dagen gevangenisstraf uitzitten, omdat hij het geweld pleegde terwijl hij voorwaardelijk vrij was.

Het geweldsincident vond plaats in september vorig jaar. Tijdens een vechtpartij kwam het slachtoffer op de grond terecht. De Veendammer schopte hem daarna meerdere keren tegen het hoofd. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond aan zijn gezicht.

Het Openbaar Ministerie ging uit van poging tot doodslag en eiste daarom 36 maanden cel tegen de Veendammer. De advocaat van de man stelde dat sprake was van noodweer. Volgens de Veendammer voelde hij zich bedreigd, omdat hij dacht dat het slachtoffer een wapen bij zich had. Maar op de beelden is geen wapen te zien en ook geen bedreiging vanuit het slachtoffer, stelde het OM twee weken geleden.

In tegenstelling tot het OM oordeelde de rechtbank dat niet bewezen is dat de Veendammer het slachtoffer wilde doden. Wel achtte de rechtbank bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot zware mishandeling. Daarom legde de rechtbank een lagere straf op dan geëist. Maar de Veendammer komt er niet vanaf met slechts een half jaar cel. De rechtbank besloot dat hij een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf (de Veendammer verbleef al eens jarenlang achter het cachot voor drugs en geweld) ook deels moet uitzitten. Daarom komt, bovenop de opgelegde 180 dagen celstraf, nog eens driehonderd dagen cel.