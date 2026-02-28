Veel schade bij Harense scoutinggroep door inbraak

Bij de inbraak zijn onder andere ramen vernield. Foto: scoutinggroep Look Wide

Scoutinggroep Look Wide aan de Hoornsedijk is de afgelopen dagen slachtoffer geworden van inbraak. Daarbij is veel schade aangericht. De groep is een crowdfundingsactie gestart om de schade te kunnen repareren.

“Bij de inbraak is veel schade aangericht”, schrijft de scoutinggroep. “Ramen zijn vernield, vrijwel alle kasten zijn beschadigd en helaas zijn er ook materialen gestolen. Zo zijn bijvoorbeeld spullen die wij gebruiken voor onze opkomsten en activiteiten verdwenen. De impact van deze inbraak is groot. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Toch willen we ons hier niet door laten tegenhouden en willen we samen vooruitkijken.”

Look Wide

Look Wide is een meiden scoutinggroep die opgericht werd in 1946. Het clubgebouw bevindt zich op het scoutingeiland, in een natuurgebied tussen het Noord Willemskanaal en de Hoornsedijk. Op het scoutingeiland zitten nog drie andere groepen: Tecumseh, de Trekvogels en de Bestevaer. De vier verenigingen samen vormen de Scouting Vereniging Haren, SHP.

Om de schade te boven te komen is een crowdfundingsactie gestart. Van de beoogde 5.000 euro is inmiddels 3.000 euro opgehaald. “Met jullie hulp willen we het kapotte raam vervangen, de beschadigde materialen vernieuwen, de gestolen spullen vervangen en ons gebouw weer veilig en bruikbaar maken voor alle leden. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om onze scoutingactiviteiten voort te zetten.” Bij de politie is aangifte gedaan van inbraak.

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze website.