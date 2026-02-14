Veel belangstelling voor vredesdemonstratie op Grote Markt: “Ik mis de medemenselijkheid” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Een vredesdemonstratie op de Grote Markt trok zaterdagmiddag veel belangstelling. Het initiatief van Stichting Pittig Gekruid, in samenwerking met diverse andere organisaties, riep op tot meer medemenselijkheid in een roerige wereld.

“Wij zijn heel erg tevreden”, vertelt Charles Goudsmit van Pittig Gekruid na afloop van de demonstratie. “Ondanks dat het vanmiddag best koud was, bleven veel mensen staan om te luisteren naar de toespraken en muziek.” Het programma bood een mix van cultuur en activisme, met optredens van onder andere Pape Seck en Basil Maneka. Ook dichters en sprekers zoals Gloria Lappya, Willemijn van de Walle en Willem de Haan namen het woord. De actie werd ondersteund door een breed scala aan groepen, waaronder de Dolle Minas, Collectief Activisme Groningen, Groningers voor Vrede en Verzetje.

Ontmenselijking en haat

De kernboodschap van de middag was urgent. Goudsmit: “Onze democratie wordt bedreigd door haat, extremisme en ontmenselijking. Wegkijken kan niet meer. We zien overal de gevolgen van het gebruik van wapens en grondstoffen als machtsmiddel: onderdrukking, geweld en het verlies van vrijheid.”

Op de vraag of de actie een groter succes was dan verwacht, antwoordt hij: “Ja en nee. Met deze actie begint er een proces. Het is een streven om samen met andere groepen ergens voor op te komen. Dat zoveel mensen vanmiddag bleven luisteren, stemt ons hoopvol.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Wereldbewoners in plaats van ik-perspectief

De wereld is er de afgelopen tien jaar niet rustiger op geworden, met conflicten in onder meer Oekraïne, het Midden-Oosten, Soedan en Congo. Toch raakt Goudsmit niet ontmoedigd. “Het maakt mij juist alert. Deze ontwikkelingen schudden ons wakker. We moeten ons afvragen of we nog langer kunnen vertrouwen op de systemen waar we decennialang op hebben gesteund.”

Volgens Goudsmit moeten we stoppen met denken vanuit onze eigen kleine bubbel. “We moeten problemen niet benaderen vanuit onze strikte identiteit, maar als wereldbewoners. We vliegen nu alles aan vanuit het ik-perspectief, waardoor de medemenselijkheid verloren gaat. Die moeten we terughalen om deze mondiale problemen op te lossen.”

Vervolg in mei?

Dat de demonstratie op 14 februari plaatsvond, was een bewuste keuze. “Het is Valentijnsdag; een mooi moment om naast de romantiek ook stil te staan bij liefde voor de medemens.” Een vervolg van de actie laat waarschijnlijk niet lang op zich wachten. “We kijken nu naar de maand mei. Met de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in het vooruitzicht is dat een uitgelezen moment om opnieuw bij deze vraagstukken stil te staan.”