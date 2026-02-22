Veel belangstelling voor viering Chinees Nieuwjaar in Forum Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

De viering van het Chinees Nieuwjaar in Forum Groningen is zondag door veel mensen bezocht. Volgens Earl Blijd van wushu- en kungfuvereniging Bao Trieu/Blijd is de belangstelling voor het spektakel elk jaar groot. “Ondanks de regen en de voorjaarsvakantie was het Forum weer tjokvol.”

Earl, hoe is het vanochtend gegaan?

“Heel goed. We hebben een prachtige demonstratie kunnen geven. We doen dit nu al heel wat jaren op een rij en het is eigenlijk altijd druk. In vergelijking met vorig jaar was er misschien iets minder publiek omdat veel mensen op vakantie zijn en er ook behoorlijk veel mensen ziek zijn. Maar alsnog kunnen wij heel tevreden zijn. Zelfs het slechte weer van vanochtend kon de mensen niet tegenhouden.”

Was het door de vakantie en zieken lastig om het team compleet te krijgen?

“Het was wel even improviseren. Een aantal mensen kon er niet bij zijn, maar daar zijn we gelukkig goed in geslaagd om dat op te lossen. Het is tegenwoordig sowieso een uitdaging om het hele team tegelijk op de mat te krijgen in de voorbereiding; iedereen heeft het druk. De kinderen zijn daarop de uitzondering op de regel; bij hen zitten de trainingen echt in het systeem. We hebben dan ook de tijd genomen om de demonstratie van deze groep zorgvuldig op te bouwen. En dat resulteerde vanochtend in een hele mooi drakenlint. Dat bestaat uit een lange, sierlijk lint dat is bevestigd aan een drakenkop-rekwisiet, die de gebruiker rondzwaait om vloeiende, draakachtige bewegingen in de lucht te creëren.”

Hoe zag het programma eruit?

“We hebben de viering geopend met de traditionele drakendans. Daarna stonden we stil bij het karakter ‘Paard’. 2026 staat in het teken van het Vuur-Paard, wat eigenschappen als passie, enthousiasme en transformatie versterkt. We hebben laten zien hoe dit symbool zich door de jaren heen in China ontwikkeld heeft. Verder was er een Tai Chi-demonstratie en lieten de kinderen dus een prachtig drakenlint zien. Heel bijzonder waren de twee Chinese gasten die speelden op de Pipa, een soort gitaar, en de Erhu, een tweesnarig instrument.”

Jullie zitten met de vereniging aan de Spicastraat. Merken jullie daar ook die toenemende belangstelling?

“Zeker, het gaat heel goed met de vereniging. Scholen nemen steeds vaker contact op om te komen trainen en we worden vaak gevraagd voor openingen. Vooral onze ‘kleine draakjes’, de categorie voor kinderen van 4 tot 6 jaar, groeit flink. Demonstraties in het Forum zijn voor ons een geweldige kans om aan een heel breed publiek te laten zien wat wushu en kungfu precies inhouden.”

Chinees Nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar, ook wel het Lentefeest genoemd, wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. De festiviteiten worden traditioneel gevierd met draken- en leeuwendansen en eindigen met het Lantaarnfeest op de vijftiende dag. Elk jaar staat in het teken van een dier uit de Chinese dierenriem. Sinds 17 februari 2026 bevinden we ons in het jaar van het Vuur-Paard.