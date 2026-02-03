Vanaf maart vluchten tussen Eelde en het Noord-Engelse Norwich

Foto: Groningen Airport Eelde

Op 4 maart gaat een nieuwe directe vliegroute tussen Groningen Airport Eelde en Norwich Airport van start. De luchthaven en regionaal vluchtnetwerk LYGG, wat de vluchten uit laat voeren door andere aanbieders, beginnen de dienst voornamelijk voor zakelijke reizigers in de zeevaart en offshore-industrie.

De route begint voorlopig met vluchten om de week op woensdag en donderdag, maar kan worden uitgebreid als er meer vraag is. Hoewel de lijn vooral bedoeld is voor zakelijke vluchten voor industrie- en zeevaartmedewekers, kunnen ook andere reizigers vluchten boeken. De route wordt, als er genoeg vraag is, mogelijk uitgebreid in een netwerk, wat Groningen dan met Norwich. Humberside, Den Helder, Esbjerg en Stavanger zou verbinden.

“Wij zijn erg blij dat deze vliegroute tot stand is gekomen”, vertelt Jonas van Dorp, Manager Commerce & Business Development van Groningen Airport Eelde. “De samenwerking met LYGG biedt een extra waarde aan de maatschappelijke relevantie van onze luchthaven. Namelijk een passende, nieuwe zakelijke connectiviteit voor de regio. Zo wordt niet alleen de vakantiepassagier, maar ook de zakelijke passagier op onze luchthaven bediend.”