Valentijnsdag op zaterdag schot in de roos voor ondernemers: “Als bakker wil je elk jaar je klanten met iets nieuws verrassen”

Een greep uit de producten die bakkerij Henk Post in Ten Boer zaterdag verkoopt. Foto: Henk Post / bakkerij Henk Post

Het is vandaag de dag van de liefde: Valentijnsdag. Verschillende ondernemers in de gemeente beleven een drukke dag. Ze laten desgevraagd weten erg blij te zijn dat de feestdag dit jaar op een zaterdag valt.

“Wat we dit jaar zien, is dat de toeloop veel meer verspreid is over de vrijdag en de zaterdag”, vertelt Sandra Schikan van bloemenhuis ’t Stekje aan de Oostersingel. “Als Valentijnsdag op een doordeweekse dag valt, zijn mensen druk met hun werk en komt iedereen tegelijk na hun werkdag de winkel binnen. Vandaag zijn mensen vrij en druppelt het de hele dag gezellig door. Gisteren zagen we ook al veel klanten die iets moois kochten om hun geliefde vanochtend bij het ontbijt te verrassen.”

Gemengde boeketten

Vooral de luxe, gemengde boeketten zijn dit jaar populair. “Natuurlijk gaan de traditionele rode rozen veel over de toonbank, maar we zien ook veel belangstelling voor boeketten met meer kleur en variatie. Dat staat net even wat vrolijker op tafel.”

Voor het team van ’t Stekje is het hard werken. De voorbereidingen begonnen woensdag al op de bloemenveiling in Eelde. “Je wilt als ondernemer een goede slag slaan. Op die dag houd je nauwlettend het aanbod, de aantallen en de prijzen in de gaten van de bloemen die voorbij komen op zo’n veilingsdag. En dat is gelukt. Gisteren hebben we met vier man alles klaargezet en uitgestald, zodat de winkel er vandaag op zijn best bijstaat. Wij genieten enorm van de vrolijkheid en de gezelligheid die klanten met zich mee brengen.”

Waarom vieren we Valentijnsdag?

Hoewel we Valentijnsdag tegenwoordig vooral associëren met rozen, kaarten en chocola, ligt de oorsprong in de vroege christelijke geschiedenis. De dag is vernoemd naar de heilige Valentinus. Volgens de legende was hij een Romeinse priester die in het geheim soldaten trouwde, terwijl de keizer dat verboden had.

Pas in de late middeleeuwen, mede door de dichter Geoffrey Chaucer, werd de dag echt verbonden met de romantische liefde. In die tijd geloofde men dat op 14 februari de vogels met hun paarvorming begonnen. In de 18e eeuw ontstond in Engeland de traditie om elkaar handgeschreven brieven en kaarten te sturen, een gebruik dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot de wereldwijde feestdag van de liefde die we nu kennen.

Ontbijtjes in Ten Boer

Ook in Ten Boer is de drukte voelbaar bij Bakkerij Post. “Het was vandaag leuk druk”, vertelt bakker Henk Post. “De speciale valentijnstompouces met roze glazuur en hartjes vlogen de winkel uit. Maar ook de hartenvlaaitjes, roomtoeters en hartenkoeken met ananas waren zeer in trek.”

Het hoogtepunt van de ochtend was echter de bezorgservice. “Mensen konden de afgelopen dagen een valentijnsontbijt bestellen. Vanochtend zijn we met drie man op pad geweest om deze tussen 08.00 en 09.00 uur te bezorgen bij de mensen thuis. Dat was echt prachtig om te doen; sommige mensen kwamen in hun ochtendjas uit bed om de verrassing in ontvangst te nemen. Die blik van verbazing en blijdschap, daar doe je het voor.”

Net als Schikan is Post blij met de zaterdag als Valentijnsdag. “Doordeweeks is zo’n bezorgactie bijna niet mogelijk omdat iedereen dan haast heeft voor werk en allerlei andere verplichtingen die ze hebben. Vandaag viel het precies goed.”

Vernieuwen

Post is een bakker die elk jaar probeert te vernieuwen. “We zijn zeker twee weken bezig geweest met de voorbereidingen: brainstormen over wat mogelijk is en hoe we onze klanten echt kunnen verrassen. Afgelopen maandag hebben we via onze sociale mediakanalen bijvoorbeeld bekendgemaakt dat we ontbijtjes wilden bezorgen. Het was mooi om te zien dat dit dan direct omarmd wordt. En dit vernieuwen: dat zullen we later dit jaar ook laten zien op Vader- en Moederdag.”

Voor de bakker uit Ten Boer zit de dag er inmiddels op. “De winkel sluit om 15.00 uur, maar het is vandaag zo hard gegaan dat eigenlijk alle valentijnsproducten al op zijn.”