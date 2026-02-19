UWV: Toename WW-uitkeringen in januari

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in januari met 7,3 procent toegenomen, vergeleken met de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De toename is vergelijkbaar met landelijke cijfers. Vergeleken met een jaar geleden nam de WW in Groningen met 2,8 procent af. In de provincie Groningen kent vooral de industrie grote uitdagingen. De komende jaren gaan ruim vijfduizend werknemers met pensioen. Verder hebben veel werkgevers last van onvoldoende vraag vanuit de markt, van hoge energieprijzen en het overvolle elektriciteitsnetwerk.

Tegelijkertijd kent de industrie nog veel vacatures en een krappe arbeidsmarkt. Veel werkgevers komen daardoor moeilijk aan vakmensen en dat wordt alleen maar lastiger, gezien het feit dat ruim vijfduizend werknemers 60 jaar of ouder zijn.

Het UWV adviseert werkgevers onder meer om laagdrempelige open dagen, rondleidingen en kennismakingsgesprekken te organiseren.