UMCG over late informeren gevaren protonentherapie: ‘Geen sprake van een fout’

Volgens het UMCG heeft het ziekenhuis geen fout gemaakt door patiënten pas in november te informeren over de gevaren van protonentherapie bij hersentumoren. Het ziekenhuis wilde de patiënten “niet onnodig ongerust maken.”



Dit zegt het ziekenhuis in reactie op de artikelen van NRC en Follow the Money van afgelopen zaterdag. Hierin deed Wouter Slegt zijn verhaal. Hij is vorig jaar in het UMCG begonnen met de behandeling van zijn glioom graad 3-hersentumor met protonentherapie.

Na een verontrustend onderzoek dat de drie protonencentra, waaronder het UMCG, vorig jaar binnenkregen, besloten ze de protonentherapie van glioom graad 3-tumoren de eerste week van juli tijdelijk te stoppen.

Uit dit onderzoek bleek namelijk dat patiënten met een glioom graad 3-hersentumor die met protonen zijn bestraald een vijf keer zo groot risico op overlijden hebben dan patiënten die met normale methodes zijn bestraald.

Toch werd Slegt op 18 juli voor de laatste keer behandeld in het UMCG, twee weken na het besluit om de bestraling stop te zetten.

Patiënten pas in november geïnformeerd

De resultaten van het onderzoek zijn eerst niet met patiënten gedeeld. Eerst wilde het ziekenhuis weten of de data uit het onderzoek klopte. “We vinden het belangrijk om pas resultaten richting patiënten te communiceren als de informatie betrouwbaar en goed onderbouwd is.”

De circa honderd patiënten die de afgelopen jaren zijn bestraald met protonen zijn pas in november geïnformeerd over de zorgwekkende resultaten van het onderzoek, toen NRC die blootlegde.

Volgens het ziekenhuis is protonentherapie een “erkende en veilige behandeling.” Het ziekenhuis gaat door met protonentherapie en stopt de behandeling alleen bij patiënten met een glioom graad 3-tumor.

Als patiënten zich zorgen maken of vragen hebben, kunnen zij altijd contact opnemen met hun behandelaar, aldus het ziekenhuis.