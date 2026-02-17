UMCG en OZG moeten voorlopig stoppen met uitbreiding elektronisch patiëntendossier

Foto: Google Maps - Streetview

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mag voorlopig niet verder met plannen voor een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (epd) met het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Dat bepaalde de rechtbank in Groningen eerder deze maand. Elke dag dat ze toch doorgaan met de uitbreiding van het epd riskeren de ziekenhuizen een dwangsom van 100.000 euro per dag.

In een kort geding, aangespannen door een concurrent van de ontwikkelaar achter het epd voor de twee ziekenhuizen, stelt de rechter dat het UMCG een nieuwe Europese aanbesteding had moeten doen voor het uitbreiden van het bestaande contract naar meerdere ziekenhuizen.

In de strijd om dit contract deden beide softwarebedrijven tien jaar terug mee. Nu het ziekenhuis het softwarepakket wil uitbreiden richting dochterziekenhuis OZG, stapte het ‘verliezende bedrijf’ van tien jaar terug naar de rechter, omdat het bedrijf vindt dat deze uitbreidingen een nieuwe opdracht en dus een nieuwe aanbesteding moeten zijn.

De rechtbank oordeelt dat de aankondigingen van UMCG onvoldoende duidelijk waren. Het was onduidelijk hoe het gezamenlijke epd precies zou worden uitgevoerd en waarom de huidige partij de enige zou zijn die het werk kan doen. Daarnaast is de uitbreiding van het epd naar meerdere ziekenhuizen een wezenlijke verandering van het oorspronkelijke contract, aldus de rechtbank. Volgens de rechter gaat het om een nieuwe opdracht, waar andere leveranciers dus op hadden moeten kunnen inschrijven.

UMCG en OZG moeten de plannen nu intrekken. Als ze het plan toch uitvoeren, loopt een dwangsom elke dag met 100.000 euro op tot maximaal twee miljoen euro. Het UMCG kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.