UMCG beloont plan om herbruikbare bloeddrukband terug te brengen

IC-verpleegkundige Femke Lijzenga heeft de Innovatieprijs Duurzaamheid 2025 van het UMCG gewonnen, omdat ze herbruikbare bloeddrukbanden opnieuw wil invoeren in het ziekenhuis.

Nu wordt voor iedere patiënt nog een nieuwe wegwerpbloeddrukband gebruikt. Dat zijn er ongeveer 26.000 per jaar. Lijzenga wil deze vervangen door banden die na gebruik worden gereinigd en opnieuw kunnen worden ingezet. Dat moet zorgen voor minder afval, minder CO₂-uitstoot en lagere kosten. Alleen al aan afval verwacht zij een besparing van ongeveer 1.600 kilo per jaar.

Herbruikbare bloeddrukbanden waren vroeger in veel ziekenhuizen gebruikelijk, maar werden later vervangen door wegwerpexemplaren. Volgens het UMCG laat het nieuwe plan zien dat eerdere keuzes opnieuw bekeken kunnen worden. Binnen het ziekenhuis is brede steun voor de overstap. De bloeddrukband wordt op alle afdelingen gebruikt, waardoor de verandering grote impact kan hebben.

De prijs hoort bij een jaarlijkse regeling waarmee het UMCG medewerkers stimuleert om ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan een circulair en klimaatneutraal ziekenhuis. Lijzenga krijgt 50.000 euro om haar plan verder uit te werken.