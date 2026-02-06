Twee keer allemaal tegelijk pauze: Werkonderbrekingen tegen salarisbevriezing bij Belastingtelefoon en DUO in Stad

Foto: Joris van Tweel

Vakbonden FNV, CNV en NCF voeren op komende maandag en donderdag actie in het ‘Cruiseschip’ aan de Kempkensberg. Dan protesteren werknemers van de Belastingtelefoon en DUO tegen de eenzijdig afgekondigde nullijn voor rijksambtenaren.

Volgens FNV gaan medewerkers van de Belastingtelefoon, in alle kantoren (naast Groningen in Eindhoven, Leeuwarden, Hengelo, Apeldoorn en Heerlen), een uur lang tegelijk pauze houden. Ook medewerkers van DUO zijn opgeroepen om zich in ieder geval maandag bij de actie aan te sluiten. FNV stelt dat de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon deze week ernstig onder druk komt te staan door de acties.

De actie is een protest tegen het besluit van de nieuwe coalitie van D66, VVD en CDA om vast te houden aan de aangekondigde ‘nullijn’ van het kabinet. Dat betekent dat het kabinet eenzijdig heeft besloten om de salarissen voor rijksambtenaren voor dit jaar te bevriezen.

‘Er is maar één oplossing: de nullijn moet van tafel’

Onacceptabel, stelt Jasper de Jong, bestuurder FNV Overheid: “Bij de BelastingTelefoon is de werkdruk structureel hoog. Medewerkers krijgen mondige en vaak geëmotioneerde burgers aan de lijn die direct een beroep doen op hun vakinhoudelijke kennis en beslisruimte. Die verantwoordelijkheid is groot, maar ondersteuning, bezetting en beloning blijven achter. Hierdoor vertrekken ervaren medewerkers, terwijl nieuwe collega’s moeilijk te vinden zijn.”

Het bevriezen van de lonen maakt de problemen alleen maar erger, stelt De Jong: “Daardoor wordt het vrijwel onmogelijk om mensen vast te houden of te werven. Dat leidt tot een nog hogere werkdruk, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt.”