Twee auto’s uitgebrand op P+R Kardinge

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Twee auto’s zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig verwoest door een brand op het P+R-terrein aan de Bieskemaar bij Kardinge. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De brandweer ontving de melding rond 01.00 uur. Bij aankomst van de brandweerlieden sloegen de vlammen al uit beide voertuigen, die naast elkaar geparkeerd stonden. De brandweer had het vuur met behulp van één straal hogedruk snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s verloren gingen.

Onderzoek naar oorzaak

Over de oorzaak van de brand is nog niets officieel bekend; de politie doet hier onderzoek naar. Het incident staat echter niet op zichzelf. Het parkeerterrein bij Kardinge is de afgelopen jaren vaker het toneel van vandalisme en diefstal, waarbij ruiten werden ingeslagen en bezittingen uit auto’s werden ontvreemd.

Camera’s

De aanhoudende onveiligheid op het terrein is al langer onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. De VVD pleitte al meermaals voor het installeren van camera’s op het terrein. “Juist omdat deze parkeerplaatsen met name ’s avonds en ’s nachts verlaten zijn, vergt dat wat onze fractie betreft een extra inspanning”, liet raadslid Ietje Jacobs-Setz van de VVD eerder al weten. Volgens de partij moeten automobilisten erop kunnen vertrouwen dat hun voertuig veilig staat op een gemeentelijke P+R.