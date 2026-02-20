Twee afwezigen en een twijfelgeval bij FC Groningen in aanloop naar FC Twente

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen speelt zondag in Enschede tegen FC Twente en heeft twee afwezigen en een twijfelgeval.

Tika de Jonge en Mats Seuntjens zijn nog steeds geblesseerd en doen sowieso niet mee. Dies Janse is ziek en is daarmee een twijfelgeval.

FC Groningen kan wel weer een succesje gebruiken, want de laatste vier wedstrijden gingen verloren en FC Groningen zakte daardoor naar de negende plek in de erdivisie.

“Je maakt je als trainer altijd zorgen als zaken niet lopen zoals je wil”, aldus trainer Dick Lukkien. “We houden echter vertrouwen in onze manier van werken, die ons tot dusver al heel wat heeft gebracht. We staan er ondanks een serie nederlagen nog steeds prima voor en hebben nog veel te winnen en voor te spelen”.

FC Twente heeft vier punten meer dan Groningen en staat op de zevende positie. De wedstrijd in De Grolsch Veste begint zondag al om 12.15 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.