Agenten trekken dienstwapens bij aanhouding na woningoverval in Rode Weeshuisstraat (update)

Foto: 112 Groningen

Na een woningoverval in de Rode Weeshuisstraat heeft de politie vrijdagavond, onder dreiging van dienstwapens, één verdachte aangehouden in de binnenstad.

Rond 21:15 uur ontving de politie een melding van de woningoverval. Een van de bewoners raakte hierbij gewond en is naar een ziekenhuis overgebracht.

Naar het nu lijkt was er in ieder geval sprake van twee overvallers, stelt de politie. Een van hen kon door de bewoners worden overmeesterd en is aangehouden. Of dit de persoon is die, kort na de melding, onder dreiging van vuurwapens werd gearresteerd, is niet bekend.

De tweede overvaller is nog voortvluchtig. Daarom zette de politie Burgernet in. Het zou gaan om een man van rond 25 jaar oud met een lichte huidskleur. Ten tijde van de overval droeg hij een petje van het merk ‘Lacoste’ en een Nike tech jas of vest. Wie deze man denkt te herkennen, wordt gevraagd meteen contact op te nemen met de politie. Doe dat wel zonder zelf actie te ondernemen.