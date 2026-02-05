Tot vrijdagmiddag opnieuw kans op gladheid en ijzel

Foto: Lars Faber

Het KNMI heeft voor Groningen, Friesland en Drenthe opnieuw code geel afgekondigd. Het blijft deze donderdag vriezen. Vanaf donderdagavond kan het door bevriezing van natte weggedeelten opnieuw plaatselijk glad worden. Ook kan er op enkele plaatsen kortdurend lichte ijzel voorkomen.

Met wegdektemperaturen onder het vriespunt kunnen natte weggedeelten bevriezen en glad worden. De plaatselijke gladheid is moeilijk te zien en kan daardoor verraderlijk zijn. Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen.

Vrijdagmiddag verdwijnt de plaatselijke gladheid weer, omdat in de loop van de ochtend de temperatuur boven nul komt.