Tentoonstelling over Groningse baksteen in Groninger Museum

Het Groninger Museum opent op zaterdag 9 mei de tentoonstelling over de geschiedenis van de Groningse baksteen.

De tentoonstelling ‘Bakstein’ laat zien hoe belangrijk baksteen is geweest voor het landschap, de architectuur en het dagelijks leven in Groningen. Volgens het museum bepaalt de specifieke rode baksteen (het zogeheten ‘Gronings rood’) veel in onze regio, omdat de meeste gebouwen zijn gemaakt van klei uit de regio, gebakken in een kenmerkende rood-oranje kleur.

De expositie laat onder meer de geschiedenis van het typerende bouwmateriaal zien. De baksteenindustrie in Groningen bestaat al sinds de middeleeuwen. In de loop van de tijd groeide die uit tot een grote lokale industrie. Door veranderende marktomstandigheden zijn veel fabrieken verdwenen. Ooit waren er bijna zestig steenfabrieken in de provincie; nu is er nog maar één actief. Er is daarom veel aandacht voor het vakmanschap achter het maken van stenen en voor de rol van dit werk in de regionale geschiedenis.

Naast de tentoonstelling is er werk van kunstenaar Gus Drake. Hij maakte speciaal voor ‘Bakstein’ een kunstwerk in virtual reality. Daarin staan bewoners van Overschild centraal, een dorp waar veel huizen worden gesloopt door aardbevingsschade. Bezoekers kunnen in een virtuele omgeving door de woningen lopen en persoonlijke verhalen van bewoners bekijken.

‘Bakstein’ is te zien in het bakstenen De Lucchi Paviljoen van het Groninger Museum. De tentoonstelling opent op 9 mei en is daarna te zien tot en met zondag 23 augustus.