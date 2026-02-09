Tentoonstelling over 120 jaar Synagoge aan Folkingestraat

De synagoge aan de Folkingestraat bestaat dit jaar 120 jaar. Daarom is vanaf zondag in de synagoge de tentoonstelling ‘Sjoelbouwers! 120 jaar Synagoge Groningen’ te zien.

De tentoonstelling laat zien hoe het gebouw, wat 23 maart 1906 werd opgeleverd, is gebouwd. Bezoekers kunnen foto’s en tekeningen bekijken en verhalen lezen over het ontwerpproces en de bouw, onder meer over de invloeden uit Duitsland, Andalusië en het Midden-Oosten op het ontwerp van de synagoge. De tentoonstelling volgt de bouw van het eerste plan tot de huidige functies van het gebouw: een monument, culturele plek en een plaats van herdenking.

De tentoonstelling is te zien van 15 februari tot 10 mei. Voor meer informatie kunnen bezoekers terecht op de website van de synagoge.