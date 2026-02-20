Tachtigduizend huishoudens gaan profiteren van energielandschap bij Meerstad

Foto: Gemeente Groningen. Wethouder Broeksma opent energielandschap Meerstad Noord.

De werkzaamheden van de bouw voor het energielandschap Meerstad Noord zijn donderdagmiddag officieel begonnen. Wethouder Philip Broeksma verrichte de starthandeling.

Het gaat om een zonnepark en een hoogspanningsstation dat 80 duizend huishoudens kan voorzien van energie. “Deze mijlpaal is het moment waarop jaren van voorbereiding samenkomen”, aldus Broeksma. “Samen met TenneT en Enexis ontwikkelen we een energielandschap dat een belangrijke bijdrage levert aan een robuust energiesysteem voor inwoners, natuur en economie. Het is een project waarin onze ambities, waaronder CO₂-neutraal in 2035, volop in de praktijk worden gebracht. We bouwen aan een bijzondere combinatie tussen energie en natuur, samen met de omgeving.”

De inrichting van het park is dusdanig dat de natuur veel ruimte krijgt. De oude rivier De Fivel wordt in ere hersteld en er komt een groene overgang naar het landschap dat er omheen ligt. Naar verwachting is het energielandschap in 2031 operationeel.