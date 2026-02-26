Symposium in Euroborg over meer en beter bewegen

De Euroborg staat woensdag 11 maart volledig in het teken van vitaliteit tijdens het Meer & Beter Bewegen Symposium van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Het centrale thema dit jaar is “Fit zijn is een hoofdzaak”.

Tijdens het symposium komen bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, ondernemers en verschillende bedrijven samen. Het draait om vragen als: hoe zorgen we ervoor dat fit zijn geen bijzaak is, maar een structureel onderdeel van beleid, onderwijs, werk en samenleving.

Tijdens het symposium zijn er sprekers, workshops en een netwerkborrel, waarin concrete oplossingen worden besproken voor onder andere bewegingsarmoede, vitaliteit op de werkvloer, mentale gezondheid en preventie.

Met de maatschappelijke programma’s van FC Groningen in de Maatschappij worden jaarlijks tienduizenden mensen bereikt.

Het symposium is een ideaal moment voor partners en organisaties om kennis te delen en verdere stappen te zetten richting een gezondere regio.