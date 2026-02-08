Swingende zondag in De Helpen: Ministerie van Blues brengt rock-’n-roll naar Podium Zuid

Foto: SterrebosLive/PodiumZuid

De grote zaal van BSV De Helpen staat zondag in het teken van de vijfde editie van Podium Zuid van dit seizoen. In de zaal zal een optreden gegeven worden door het Ministerie van Blues.

“Het Ministerie van Blues is een swingende band uit Friesland”, vertelt de organisatie. “De band werd enkele jaren geleden opgericht door Wilfred Vermeulen met als doel om blues en rock & roll-muziek op een toegankelijke en kwalitatief goede manier bij het publiek te brengen. Vanmiddag zal de band veel bekende nummers laten horen. Denk aan liedjes van Ray Charles, Jimmy Reed, Muddy Waters en Fleetwood Mac.” Vermulen wordt bijgestaan door Karl Huisman op drums en Manon Barendsen op bas.

Podium Zuid is het broertje van SterrebosLive, dat in de zomermaanden in de muziekkoepel in het Sterrebos plaatsvindt. In 2018 kwam een groep bewoners uit de zuidelijke stadswijken met het idee om een winterse variant van SterrebosLive neer te zetten. De concerten zijn in de wintermaanden op elke tweede zondag van de maand en worden gehouden in de grote zaal van BSV De Helpen aan de Groenesteinlaan, waar ruimte is voor ongeveer 120 personen. Podium Zuid begint zondag om 15.00 uur.

De editie van zondag is de eerste van dit jaar. Vanwege het winterse weer kon de editie van januari niet doorgaan. Meer informatie vind je op deze website.