Subsidie voor waardevermeerdering gebouwen met aardbevingsschade nog één keer aan te vragen

De regeling voor waardevermeerdering van gebouwen in het Groningenveld gaat op 12 maart voor de laatste keer open. Dat maakte de Rijksoverheid vrijdagmiddag bekend. Eigenaren kunnen via deze subsidie maximaaal vierduizend euro krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw.

De regeling bestaat inmiddels negen jaar en is bedoeld als compensatie voor de trage afhandeling van aardbevingsschade door gaswinning. Eigenaren met minstens duizend euro erkende aardbevingsschade kunnen de subsidie aanvragen. Het geld moet worden gebruikt voor energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

Maar het totale budget voor de regeling is inmiddels bijna op, stelt het Rijk vrijdagmiddag. Er is nog ruim 15 miljoen euro beschikbaar en de regeling blijft daarom open tot de pot leeg is. Als de pot niet leeg komt, stopt de regeling uiterlijk 1 september 2026.

Inwoners die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen zich voorbereiden door offertes op te vragen voor de werkzaamheden. Die offertes mogen pas worden ondertekend nadat de schade officieel is erkend. Daarvoor is bijvoorbeeld een schaderapport van het Instituut Mijnbouwschade Groningen nodig.

De subsidie wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van het SNN.