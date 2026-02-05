Studenten Libertas klagen nog steeds over zwervers en verwarming

Foto: Joris van Tweel

Er is nog steeds nauwelijks iets gedaan met de klachten van de studenten die wonen in het Libertas-gebouw bij het Stadsstrand. Dat meldt de UKrant.

De studenten klagen al zeker een jaar over problemen met de verwarming en overlastgevende zwervers. De UKrant publiceerde een jaar geleden een artikel over de situatie bij het gebouw van achttien verdiepingen. Volgens de bewoners overnachten er nog altijd daklozen in het gebouw en voelen de studenten zich onveilig.

“Een zwerver heeft de Japanse kipcurry van mijn huisgenoot uit de koelkast gestolen”, vertelt een bewoonster. “En toen hij die op had, heeft hij in de lege kom gepoept.” Ze vonden de porseleinen kom later terug vanwege de ondraaglijke stank in het trappenhuis waar de man had geslapen. Bovendien klagen veel bewoners over gebrekkige verwarming. Verhuurder SSH heeft als tijdelijke oplossing elektrische kacheltjes verstrekt, maar soms slaan dan de stoppen door.

Een woordvoerder van SSH zegt tegen de UKrant dat de verhuurder de problemen zeer serieus neemt. De eigenaar van het gebouw, Nijestee, voert momenteel een gedetailleerd onderzoek uit in elke unit om te achterhalen waar de verwarmingsproblemen vandaan komen. SSH heeft verder beveiliging ingehuurd om het probleem met de zwervers aan te pakken. De beveiliging komt vier keer per nacht langs bij Libertas.