Student & Stad: “Stop met dure Randstad-consultants, kies voor Gronings talent”

De fractie van Student & Stad roept de gemeente Groningen op om vaker gebruik te maken van lokaal talent in plaats van dure consultancybureaus uit de Randstad. De partij stelt voor om, naar voorbeeld van de Rijksoverheid, een maximum van tien procent in te stellen voor externe inhuur.

Jaarlijks betalen Nederlandse gemeenten gezamenlijk meer dan 2,2 miljard euro belastinggeld aan externe inhuur. Hoewel de Rijksoverheid inmiddels een norm hanteert van maximaal tien procent van het budget, ontbreekt zo’n grens bij gemeenten. “Ook in Groningen wordt regelmatig gebruikgemaakt van externe inhuur”, stelt raadslid Olivier van Schagen. Hij wijst op de risico’s: naast de hoge kosten zorgt het volgens hem voor verlies van interne kennis en continuïteit.

Potentie van studenten-bureaus

Toch erkent de partij dat externe inhuur soms nodig is voor onafhankelijkheid, specifieke expertise en flexibiliteit. Juist dan moet Groningen volgens Van Schagen naar de eigen stad kijken. “Groningen is een unieke studentenstad. Veel jong talent dat over enkele jaren bij gerenommeerde bureaus werkt, loopt nu al hier rond. Juist op het gebied van onafhankelijkheid en flexibiliteit hebben studentenconsultants een voordeel ten opzichte van de gemeentelijke organisatie of grote consultancybureaus.”

In Groningen zijn verschillende professionele studenten-consultancybureaus actief, zoals de Young Advisory Group, Student Consultancy Group, UniPartners en De Kleine Consultant. Deze bureaus werken al voor grote namen als Ahold Delhaize en het ministerie van Volksgezondheid. Van Schagen: “Zij leveren hoge kwaliteit tegen een lager uurloon ten opzichte van grote bureaus als Deloitte en KPMG. Daarnaast investeer je hiermee ook direct in lokaal talent in plaats van dure consultants uit de Randstad.”

Verjonging van de gemeente

Naast kostenbesparing ziet Student & Stad een kans om de ‘grijze golf’ binnen het ambtelijk apparaat aan te pakken. Door studenten nu al bij gemeentelijke opdrachten te betrekken, hoopt de partij dat zij na hun studie eerder behouden blijven voor de stad en wellicht aan de slag gaan binnen de gemeente. “Op die manier verjongen we de organisatie en houden we talent in Groningen”, aldus Van Schagen.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en wil onder meer weten welk percentage van het budget in Groningen momenteel naar externe inhuur gaat en of de gemeente bereid is om lokale studenten-bureaus vaker de voorkeur te geven.