Student&Stad protesteert op Grote Markt tegen tekort aan kamers

Foto: Joris van Tweel

Een groep studenten voerde woensdagmiddag actie op de Grote Markt uit protest tegen het tekort aan studentenwoningen. Volgens de actievoerders, onder aanvoering van de gemeentelijke studentenpartij Student & Stad, is de situatie in Groningen zo nijpend dat sommige studenten weer op zolders bij hun ouders moeten slapen.

Op de Grote Markt bouwden de actievoerders het interieur na van een studentenkamer, met wandjes opgebouwd uit kratjes bier. De actievoerders gingen vanuit deze ‘studentenkamer’ in gesprek met voorbijgangers over de woningnood onder studenten.

Student & Stad greep de actie voornamelijk aan om medestudenten naar de gemeentelijke stembus te krijgen op 18 maart. Gelijksoortige studentenpartijen in andere studentensteden (Leiden, Utrecht en Delft) deden woensdag hetzelfde.

‘Kamertekort verergerd door Stadhuis’

De studenten vinden dat er nog steeds te weinig huisvesting is in Groningen, waar volgens de actievoerders juist meer kamers verdwijnen dan erbij komen. Volgens de studentenfractie komt dat onder meer door landelijk beleid, maar zorgen ook lokale regels in Stad ervoor dat het niet beter op wordt.

In Groningen zijn veel studentenhuizen omgebouwd tot studio’s door een wijziging van regels over de minimale grootte van studio’s in 2017. Tegelijk wordt het tekort volgens de actievoerders verder gevoed doordat de gemeente sinds 2019 geen vergunningen meer afgeeft voor nieuwe studentenhuizen in de stad.