Olympisch zilver voor Jenning de Boo op 1.000 meter in Milaan

Foto: Rieks Oijnhausen

Met een halve seconde verschil heeft Jenning de Boo het goud op de 1.000 meter moeten laten aan Jordan Stolz. De topfavoriet op de kilometer uit de Verenigde Staten versloeg de schaatser uit Stad in een rechtstreeks duel om het goud op de Olympische Spelen in Milaan.

Met 1.06,78 bezorgde Stadjer De Boo de derde medaille en het tweede zilver op de Spelen aan Nederland. De Boo opende razend snel, maar moest het in het laatste deel van de kilometer afleggen tegen een jagende Stolz. In de laatste binnenbocht kreeg De Boo het nakijken van de Amerikaan, die met 1.06,28 en een nieuw Olympisch record de winst opstreek.

Ning Zhongyan uit China pakte het brons, nipt voor Damian Zurek uit Polen. Joep Wennemars en Kjeld Nuis werden respectievelijk vijfde en zesde.

‘Enorm geslaagde dag’

“Ik had de perfecte race nodig om Stolz te verslaan”, vertelt De Boo aan de NOS. “Die heb ik niet laten zien, maar het kwam heel dichtbij. Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb uitgevoerd wat het plan was: ik moest op zeshonderd meter zo’n groot gat slaan dat hij er niet bij kon. Daar heb ik alles aan gedaan. Maar hij rijdt zo’n goede slotronde, dat was gewoon niet bij te houden, Hij was gewoon beter, daar kan ik niet omheen.”

Toch stond De Boo op het podium met een brede lach: “Ik ben heel tevreden. Het is mijn Olympisch debuut en dat ik meteen een medaille mee naar huis mag nemen, dan vind ik het een enorm geslaagde dag. En dit geeft heel veel vertrouwen richting zaterdag. Ik ben wereldkampioen op de 500 meter, niet de duizend meter. Ik hoop hele mooie dingen te laten zien daar.”

De Boo zaterdag opnieuw in actie

De Boo is nog niet klaar in Milaan. Zaterdag staat de Stadjer opnieuw op het ijs voor de 500 meter. De kortste sprintafstand voor de mannen begint dan om 17.00 uur.