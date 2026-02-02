Stichting De Noordelijke Horizon organiseert Iftar in Der Aa-Kerk

De Akerk op de Vismarkt (foto: Denise Overkleeft)

Op maandag 2 maart kunnen Groningers mee-eten met een Iftar in de historische Der Aa-Kerk op het Akerkhof in de Stad. Een Iftar is een een maaltijd die tijdens de ramadan wordt gegeten na een dag vasten. Vaak gebeurt dit met familie en vrienden, maar bij deze Iftar is iedereen welkom.

Aanleiding voor de maaltijd is de ramadan. Dit is een maandlange periode waarin moslims vasten. Ze mogen van zonsopgang tot zonsondergang niks eten. Elke dag van vasten wordt afgesloten met een Iftar.

Wie mee wil eten, kan ik aanmelden op de website van Stichting De Noordelijke Horizon. De inloop is vanaf 17.45 uur en de maaltijd begint om 18.14 uur.

