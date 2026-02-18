StemWijzer raadsverkiezingen vanaf vandaag beschikbaar

Foto: Joris van Tweel

Groningse kiezers kunnen sinds deze woensdag hun standpunten vergelijken met die van lokale politieke partijen via de StemWijzer.

De gemeentelijke StemWijzer is van ProDemos is dit jaar de enige partij die ‘officieel’ door de gemeente zelf wordt aangedragen aan inwoners om te gebruiken. Samenwerking met concurrenten als Kieskompas is er in 2026 niet bij.

ProDemos zelf besloot om DPG Media (het bedrijf achter onder meer het AD, NU.nl en Het Parool) in te schakelen om het Kieskompas aan te bieden. Volgens ProDemos hebben lokale journalisten meegewerkt aan de StemWijzer om relevante thema’s aan te bieden.

Reclamebelasting, Nieuwe Poort, parkeren en FC Groningen

Daardoor komen onder meer het parkeerbeleid, de aardbevingsproblematiek, de Stadjerspas, de reclamebelasting, WarmteStad, de Nieuwe Poort, het eigenaarschap van FC Groningen en veiligheid in het nachtleven voorbij in de StemWijzer.

Aan de hand van ongeveer dertig stellingen over gemeentelijke thema’s kunnen kiezers hun eigen standpunten vergelijken met die van de deelnemende politieke partijen in onze gemeente.

Wie de StemWijzer wil uitproberen, kan dat doen via de website van het AD.

Op wie kun je stemmen op 16 maart?

In Groningen doen 403 mensen een gooi naar een zetel in de gemeenteraad op 18 maart. De lijst met partijen bestaat vooral uit gevestigde partijen, maar vier doen voor het eerst mee in onze gemeente. In totaal doen vijftien partijen mee aan de verkiezingen, één minder dan vier jaar geleden. Desondanks zijn er vier partijen nieuw op de kieslijst: BBB, Forum voor Democratie, Volt en DURF.

Ook OOG houdt zich dit jaar weer volop bezig met de strijd om de raadszetels en de strijd om de plaatsen in het gemeentebestuur. Wil je meer weten over het wie, wat en waarom over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen? Alle onze artikelen die ermee te maken hebben vind je hier.