Stempassen voor gemeenteraadsverkiezingen bezorgd

Foto: Joris van Tweel

Op maandag 23 februari worden de laatste stempassen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bezorgd. De gemeente Groningen vraagt stemgerechtigden om hun post goed in de gaten te houden en de gegevens op de pas te controleren.

Voor PostNL is de bezorging een enorme operatie. Omdat er in alle Nederlandse gemeenten verkiezingen plaatsvinden, zijn er landelijk zo’n twaalf miljoen stempassen verstuurd. “De stempas is een cruciaal document; zonder dit bewijs kun je je stem niet uitbrengen”, laat de gemeente weten. “Bewaar de pas dus goed. Wie op 23 februari nog niets heeft ontvangen, of wie een beschadigde pas heeft gekregen, kan vanaf die datum direct een vervangende stempas aanvragen.”

De gemeente benadrukt dat inwoners niet moeten wachten tot de verkiezingsdag met controleren. Bij de vorige verkiezingen bleken sommige kiezers ervan uit te gaan dat de stempas in dezelfde envelop zat als de kandidatenlijst. Wanneer zij op de dag zelf ontdekten dat ze de pas missen, is het te laat om nog een nieuwe aan te vragen. De Kiesraad adviseert daarom om direct bij ontvangst te checken of alle documenten compleet zijn.

Vier nieuwkomers

Op 18 maart mogen inwoners van de gemeente naar de stembus om de 45 zetels in de gemeenteraad te verdelen. Er doen dit jaar vijftien partijen mee, waaronder vier nieuwkomers die voor het eerst meedoen: DURF, Forum voor Democratie, BBB en Volt.

Ook bij de zittende partijen is er sprake van een wijziging: GroenLinks, momenteel met negen zetels de grootste fractie in de raad, gaat de verkiezingen in als GroenLinks-PvdA. De twee partijen besloten vorig jaar zomer na een ledenreferendum de krachten te bundelen.

Vanaf 2 maart valt de verkiezingskrant op de mat. Hierin staat alle praktische informatie over de verschillende stemlocaties in de gemeente en een overzicht van de kandidaten waarop gestemd kan worden. Meer informatie vind je op deze website.