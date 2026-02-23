Stemmen gestart voor publieksprijs Beste Groninger Film

Foto via Beste Groninger Film

Het publiek kan tot en met vrijdag weer stemmen voor de publieksprijs van de Beste Groninger Film. Dertien films dingen mee naar de prijs, verdeeld over drie categorieën: fictie, non-fictie en de Talent Award.

In de categorie fictie zijn genomineerd: Blau van Antonia Rehnen, Koud Water van Ayan Egal en Alexander Roux, Leitmotiv van Julian Verkerk, Van de Vijver naar de Zee van Robin Marks en Waaidag van Roman Hageman. In de categorie non-fictie: Boy from the Dessa, Rudy Lentze van Arno Cupedo en Teade Jagersma, Consider a Tomato van Marina Sulima, Hart van de Halm van Saskia Jeulink, Landgetuigen van Sander Blom en Verhalen uit ’t Roegwold van Ronald Pras en Eric Blom. Voor de Talent Award zijn genomineerd: Een koe vang je niet in stilte van Erdem Altun, Over pijn en puddingbroodjes van Iris in ’t Hof en Tijd Maakt Sporen van Janneke Ederzeel.

Meer informatie over de competitie, het stemmen en de kaartverkoop is hier te vinden. Op de website van het Forum zijn de genomineerde films ook (soms als trailer) te zien.

De Beste Groninger Film-competitie richt zich op films die in de provincie Groningen worden gemaakt, van videoclips tot documentaires en speelfilms. Het evenement biedt ook ruimte aan onafhankelijke makers en nieuw talent. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 28 februari. Tijdens deze avond kunnen bezoekers kennismaken met filmmakers, meer leren over het beoordelen van films door een jury en meedoen aan een quiz.