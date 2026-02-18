Steentilstraat beloond voor succesvol werk om aantrekkelijk en leefbaar te zijn en blijven

Foto: Google Maps - Streetview

Namens de ondernemers in de Steentilstraat nam Luciano Tawikarja dinsdagavond de Jans Cats Prijs 2025 in ontvangst. De winkeliersvereniging, onder aanvoering van Tawikarja, kreeg de prijs van de Groningen City Club voor de jarenlange inzet om de straat (opnieuw) op de kaart te zetten.

De prijs werd dinsdagavond uitgereikt tijdens het Groningen City Club Stratendiner door wethouder Mirjam Wijnja en Esther Daems van de Groningen City Club. De Steentilstraat kreeg de prijs onder meer vanwege de actieve inzet van de winkeliersvereniging om de straat te verbeteren, zowel met hulp van de gemeente als op initiatief van de ondernemers zelf.

De straat wordt gelauwerd door de jury, omdat er de afgelopen jaren veel is gedaan om verloedering tegen te gaan in de ‘aanloopstraat’ met relatief lage huren en een mix te houden van horeca, speciaalzaken en ambachtelijke ondernemers. En dat alles zonder verlies van het eigen karakter, aldus de jury, met nieuwe vintagewinkels naast gevestigde zaken.

Tawikarja ziet nog meer kansen voor verbetering, zoals extra groen, betere verlichting, toegankelijkere stoepen en meer terrassen. Op de wensenlijst staan onder andere meer groen, extra verlichting, betere toegankelijkheid van de stoep, schonere bestrating en meer terrassen om de sfeer en veiligheid in de straat te vergroten.

Dit jaar werd de prijs voor de twaalfde keer uitgereikt. De Jans Cats Prijs bestaat sinds 2007 en wordt gegeven aan personen, bedrijven of organisaties die zich bijzonder inzetten voor de binnenstad van Groningen. De prijs is vernoemd naar Jans Cats, een voormalige beleidsambtenaar die veel betekende voor binnenstadsondernemers.