Station Groningen Noord krijgt 328 nieuwe fietsparkeerplekken

Foto: gemeente Groningen

De gemeente is deze week begonnen met het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken bij station Groningen Noord. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 29 mei.

Aan beide kanten van het station komen er in totaal 328 parkeerplekken bij. De rekken zijn enkellaags en er komt een kap overheen met verlichting.

De aannemer werkt overdag tussen 07.00 en 17.00 uur. De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor omwonenden door geluid van machines. Er zijn korte omleidinsgroutes voor wandelaars richting het station.