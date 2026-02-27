Start herstel Dorkwerderbrug gepland ‘in de loop van april’

Foto: Sofie Dallinga - Stremming Dorkwerderbrug

De herstelwerkzaamheden aan de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn zijn vrijdag afgerond. Maar de volgende brug staat al op de planning bij Rijkswaterstaat: de staalkabels van de Dorkwerderbrug worden waarschijnlijk in de loop van april vervangen.

De brug bij Zuidhorn was tijdelijk buiten werking omdat in december 2025 breuken in de staalkabels waren ontdekt. Daardoor kon de brug niet meer veilig worden bediend. Daarna zijn de beschadigde kabels vervangen en is de werking van de brug getest. Inmiddels is de brug weer open voor al het verkeer.

Na Zuidhorn volgt het herstel van de Dorkwerderbrug. De voorbereidingen voor het vervangen van de staalkabels in deze brug zijn al gedaan. Voor Dorkwerd moeten nog wel de speciale staalkabels binnenkomen, want die zijn per brug besteld. De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor april. De exacte planning wordt later bekendgemaakt.

De breukjes in de staalkabels van de brug bij Dorkwerd kwamen aan het licht nadat deze brug op 7 november vorig jaar werd aangevaren. Daarop werden ook de bruggen bij Zuidhorn en Aduard geïnspecteerd. Ook hier trof Rijkswaterstaat gelijksoortige kabelschade aan. Daardoor is de brug bij Zuidhorn sinds eind december ook buiten werking. Beide bruggen moesten, in afwachting van herstel, omhoog blijven staan zodat de scheepvaart het Van Starkenborghkanaal kan blijven gebruiken.

Of het herstel van de staalkabels in de Dorkwerderbrug betekent dat al het verkeer weer over de brug kan na de reparatie, is volgens Rijkswaterstaat nog niet duidelijk. Als de staalkabels bij Dorkwerd zijn vervangen, betekent dat waarschijnlijk dat fietsers en voetgangers de brug weer kunnen gebruiken. De aanvaring in november heeft echter meer schade toegebracht aan de Dorkwerderbrug, waarvan nog onduidelijk is of herstel daarvan tegelijk met de staalkabels kan worden aangepakt. Pas als ook deze niet-kabelgerelateerde schade is hersteld, kan ook autoverkeer weer gebruikmaken van de brug.