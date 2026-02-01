Stadspartij eist opheldering over diesel-terugkeer bij Qbuzz

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In Groningen rijden momenteel weer tijdelijk dieselbussen rond in dienst van vervoersbedrijf Qbuzz. Qbuzz kiest hiervoor omdat er problemen zijn met het opladen van de elektrische vloot. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen eist nu opheldering van het college: “Wat betekent dit voor onze klimaatdoelen?”

Groningen liep jarenlang voorop met een vrijwel volledig elektrische busvloot. In 2019 reden er in de stad 160 elektrische bussen rond. Dat aantal is sindsdien flink gegroeid, maar de laadinfrastructuur is niet in hetzelfde tempo meegegroeid. Bovendien blijkt dat de laadpalen die er wel zijn, niet altijd goed werken. Reizigers klaagden de afgelopen weken al over ritten die uitvielen of bussen die met enorme vertraging aankwamen.

De oorzaak is een acuut tekort aan werkende oplaadpunten en laadpalen die “minder stabiel” zijn dan beloofd. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer volledig vastloopt, zet Qbuzz nu weer diesels in. “Beter dat dan helemaal geen bussen”, concludeerde het OV-bureau Groningen Drenthe al.

“Een stap terug in de tijd”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. De partij heeft een waslijst aan schriftelijke vragen afgevuurd op het college van B&W. Zij willen weten hoe het mogelijk is dat dieselbussen weer worden ingezet, terwijl de binnenstad nota bene is aangewezen als zero-emissiezone.

In hun vragen aan het college stelt de fractie dat deze gang van zaken direct de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer en de zero-emissieambities van de gemeente raakt. De partij vraagt zich af of het college vooraf op de hoogte was van deze wijziging en wat de exacte gevolgen zijn voor de CO₂-reductie en de luchtkwaliteit waar de gemeente zo hard op inzet.

Financiële consequenties

Naast de milieuschade maakt de Stadspartij zich zorgen over de rekening. Het inzetten van extra dieselbussen naast een elektrische vloot brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. De fractie wil weten wie er opdraait voor deze meerkosten: de belastingbetaler of de vervoerder? Ook vraagt de partij zich af in hoeverre deze problemen bij de aanbesteding al te voorzien waren. Was de snelheid waarmee Groningen wilde verduurzamen wel realistisch, gezien de kwetsbaarheid van de huidige laadinfrastructuur?

Lessen voor de toekomst

De problemen bij Qbuzz staan niet op zichzelf; ook in regio’s als Leiden en Gouda rijden inmiddels weer diesels door leveringsproblemen en technische mankementen. De Stadspartij wil van het Groningse college horen welke lessen er worden getrokken uit dit debacle. De kernvraag van de fractie is duidelijk: wanneer kunnen de elektrische bussen weer volledig de weg op, en hoe voorkomen we dat de Groningse reiziger in de toekomst opnieuw de dupe wordt van haperende techniek?