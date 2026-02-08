Stadspartij eist opheldering: “Krijgen COA-opvanglocaties voorrang op het volle stroomnet?”

De Stadspartij 100% voor Groningen wil van het college weten of opvanglocaties van het COA met voorrang worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De fractie vreest dat woningbouwprojecten en ondernemers hierdoor langer in de wachtrij staan.

In de gemeente is sprake van ernstige netcongestie. Hierdoor lopen woningbouwprojecten, uitbreidingen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen vertraging op. “Om mij heen hoor en zie ik dat bedrijven wachten op een aansluiting om uit te kunnen breiden en diverse woonwijken en woningen kunnen niet gebouwd worden. Door de schaarste lopen de prijzen op.” Volgens raadslid Niels Hilboesen van de partij zijn er echter signalen dat er binnen de wachtrij keuzes worden gemaakt waarbij bepaalde projecten naar voren worden gehaald.

Rol van het COA

De partij vraagt het college om transparantie over de rol van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “Klopt het dat in overleg tussen gemeente en netbeheerders prioriteiten kunnen worden aangebracht?”, vraagt Hilboesen. Hij wil specifiek weten of het COA, de provincie of het Rijk een rol heeft bij het prioriteren van opvanglocaties op de aansluitlijst van Enexis en TenneT.

Impact op woningbouw en ondernemers

De Stadspartij maakt zich zorgen over de gevolgen van deze mogelijke prioritering voor de rest van de stad. In de schriftelijke vragen aan het college vraagt de fractie welke gevolgen dit heeft voor de wachttijd van andere projecten, zoals woningbouw en lokale ondernemers. Hilboesen wijst erop dat vertraging in de woningbouw, specifiek bij seniorenwoningen en sociale huur, leidt tot extra schaarste en hogere prijzen.

Criteria voor maatschappelijke waarde

De vragen komen op een moment dat het college zelf nadenkt over ‘energieplanologie’. Daarbij zouden projecten gewogen moeten worden op hun “maatschappelijke waarde” voordat ze een aansluiting krijgen. De Stadspartij eist nu inzicht in deze criteria. “Hoe borgt het college dat in tijden van schaarste een eerlijke en uitlegbare verdeling plaatsvindt?” De partij wil dat de afspraken met netbeheerders over de positie van grote projecten in de wachtrij openbaar worden gemaakt. “Het gaat ons om de logische keuzes, transparantie en de rol die de raad hierin krijgt.”

De antwoorden op de vragen worden binnen enkele weken verwacht.